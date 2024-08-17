В Гостомеле на детской площадке нашли гранату - детали

Работник ГСЧС изымает гранату. Фото: ГСЧС Украины

В поселке Гостомель Киевской области на детской площадке обнаружили боевую гранату Ф-1. Из детей и родителей никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в субботу, 17 августа.

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Как заявили спасатели, неподалеку от одной из детских площадок поселка саперы изъяли ручную противопехотную гранату Ф-1.

Работник ГСЧС изымает гранату. Источник: ГСЧС

Первыми гранату заметили родители, после чего они отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию.

Саперы изъяли средство поражения. К счастью, обошлось без пострадавших.