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Головна Київ Дизель вже по 108 грн: у Києві оновили цінники на автозаправках

Дизель вже по 108 грн: у Києві оновили цінники на автозаправках

Ua ru
20 жовтня 2026 11:05
Репортаж
Скільки коштує автогаз і дизель у Києві: нові розцінки на заправках Новини.LIVE
Автомобілі на АЗС в Києві. Фото: кадр з відео/Новини.LIVE

Цінові позначки на столичних заправках знову поповзли вгору, піднявши середню вартість літра бензину майже до 91 гривні, а дизеля — аж до 108 гривень за літр.  Але навіть попри безперервне підняття цін на пальне ще з середини літа, черг на АЗС у Києві не спостерігається.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик. 

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Нові цінники на пальне в Києві

Поточна середня вартість літра бензину на заправках Києва на сьогодні зупинилася біля показника 90,56 грн, тоді як дизельне пальне в середньому продається по 102 грн/л.

Ціни на паливо в Києві сьогодні
Стела з цінами на WOG. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик
Ціни на пальне в Києві
Стела з цінами на Ukrnafta. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик
Скільки коштує пальне в Києві
Стела з цінами на Socar. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Про оновлену ситуацію в столичному сегменті роздрібного продажу палива повідомила в ефірі програми Ранок.LIVE журналістка Анна Сірик. За її словами, хвиля зростання вартості триває ще з липня, проте навіть такі цифри не спричинили паніки чи ажіотажного попиту. 

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Графік цін на АЗС в Україні станом на 19 жовтня. Фото: Мінфін України/index.minfin.com.ua

Найвищу цінову планку зараз тримає мережа SOCAR, де за літр базового дизельного пального водіям доводиться віддавати 105 грн, а брендовий дизель Nano Extra досяг позначки 108 грн/л.

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В мережі KLO пальне додало в ціні одразу за трьома позиціями. Так бензин марки А-95 подорожчав на 50 копійок за літр, дизель зріс на 1 грн, а автогаз також піднявся на 50 копійок.

На заправках OKKO вартість звичайного дизеля та марки дизель Plus зросла на 1 грн/л,  так само в цій мережі подорожчав і автомобільний газ.

Компанія UPG переглянула прайси з різницею в кількадесят копійок: тут літр дизеля і марка дизель Plus подорожчали на 40 копійок, тоді як вартість автогазу піднялася на 1 грн.

Більш стриману цінову політику зберігає державна "Укрнафта", де більшість паливних позицій мережа залишила на попередньому рівні. Збільшився в ціні лише автогаз, який зріс на 1 грн за літр.

Зміни в цінах зафіксовані в мережі "БРСМ-Нафта". Там вартість літра бензину А-95 опустилася на 45 копійок, однак дизельне пальне суттєво додало в ціні на 1,82 грн за літр. Крім того, на 1,47 грн за літр на заправках цього оператора подорожчав скраплений автомобільний газ.

Новини.LIVE повідомляли, що ціни на автомобільний скраплений газ в Україні впритул наблизилися до 50 гривень за літр. Як пояснив паливний експерт Сергій Куюн, стрімке здорожчання спричинене комплексною кризою на ринку. Зараз на вартість тиснуть коливання світових цін, затримки в логістиці та системні російські обстріли транспортних магістралей.

Ситуацію значно погіршують прямі удари ворога по паливній інфраструктурі. Так лише за вересень через атаки РФ було знищено чотири нафтобази великих мереж, серед яких KLO та WOG. На цьому тлі директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн наголошує на терміновій потребі створити стратегічний запас нафтопродуктів, водночас підкреслюючи, що тримати такі резерви у звичних наземних сховищах в умовах постійних обстрілів уже неможливо.

ціни на паливо Київ АЗС ціни Ціни на пальне
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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