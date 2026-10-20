Автомобили на АЗС в Киеве. Фото: кадр из видео/Новини.LIVE

Цены на столичных заправках вновь поползли вверх, подняв среднюю стоимость литра бензина почти до 91 гривны, а дизельного топлива — аж до 108 гривен за литр. Но даже несмотря на непрерывное повышение цен на топливо еще с середины лета, очередей на АЗС в Киеве не наблюдается.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Новые цены на топливо в Киеве

Текущая средняя стоимость литра бензина на заправках Киева на сегодня остановилась на отметке 90,56 грн, тогда как дизельное топливо в среднем продается по 102 грн/л.

Стенд с ценами на WOG. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Стенд с ценами на Ukrnafta. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Табло с ценами на Socar. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Об обновленной ситуации в столичном сегменте розничной продажи топлива сообщила в эфире программы Ранок.LIVE журналистка Анна Сирик. По её словам, волна роста цен продолжается ещё с июля, однако даже такие цифры не вызвали паники или ажиотажного спроса.

График цен на АЗС в Украине по состоянию на 19 октября. Фото: Минфин Украины/index.minfin.com.ua

Самую высокую ценовую планку сейчас удерживает сеть SOCAR, где за литр базового дизельного топлива водителям приходится платить 105 грн, а брендовый дизель Nano Extra достиг отметки 108 грн/л.

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В сети KLO топливо подорожало сразу по трем позициям. Так, бензин марки А-95 подорожал на 50 копеек за литр, дизель — на 1 грн, а автогаз также подорожал на 50 копеек.

На заправках OKKO стоимость обычного дизеля и марки "Дизель Plus" выросла на 1 грн/л, так же в этой сети подорожал и автогаз.

Компания UPG пересмотрела прайсы с разницей в несколько десятков копеек: здесь литр дизеля и марка "Дизель Плюс" подорожали на 40 копеек, тогда как стоимость автогаза поднялась на 1 грн.

Более сдержанную ценовую политику сохраняет государственная«Укрнафта», где сеть оставила большинство топливных позиций на прежнем уровне. Подорожал только автогаз, который вырос на 1 грн за литр.

Изменения в ценах зафиксированы в сети«БРСМ-Нафта». Там стоимость литра бензина А-95 снизилась на 45 копеек, однако дизельное топливо существенно подорожало на 1,82 грн за литр. Кроме того, на 1,47 грн за литр на заправках этого оператора подорожал сжиженный автомобильный газ.

Новини.LIVE сообщали, что цены на автомобильный сжиженный газ в Украине вплотную приблизились к 50 гривнам за литр. Как пояснил эксперт по топливу Сергей Куюн, стремительное подорожание вызвано комплексным кризисом на рынке. Сейчас на стоимость давят колебания мировых цен, задержки в логистике и систематические российские обстрелы транспортных магистралей.

Ситуацию значительно усугубляют прямые удары врага по топливной инфраструктуре. Так, только за сентябрь в результате атак РФ были уничтожены четыре нефтебазы крупных сетей, в том числе KLO и WOG. На этом фоне директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подчеркивает срочную необходимость создания стратегического запаса нефтепродуктов, одновременно подчеркивая, что хранить такие резервы в привычных наземных хранилищах в условиях постоянных обстрелов уже невозможно.