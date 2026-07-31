Ціни на пальне у Києві сьогодні: скільки коштують бензин і дизель

Ціни на пальне у Києві на АЗС UPG 31 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У Києві наприкінці липня вартість пального на автозаправних станціях залишається різною залежно від мережі. Найдорожчими традиційно є преміальні бензин і дизель, тоді як стандартне пальне коштує дешевше.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на найбільших АЗС столиці та порівняли їх із середніми показниками по Київській області.

Ціни на бензин у Києві на АЗС SOCAR 31 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Києві 31 липня

Сьогодні, 31 липня, на автозаправних станціях SOCAR водіям пропонують як стандартні, так і преміальні види бензину та дизельного пального. Найвищу ціну має преміальний дизель Nano ДП, тоді як звичайний бензин А-95 коштує понад 85 гривень за літр.

Станом на сьогодні ціни на пальне на АЗС SOCAR у Києві такі:

Бензин А-95 — 85,40 грн за літр;

Бензин Nano 95 — 88,40 грн за літр;

Дизельне пальне Nano Diesel — 92,90 грн за літр;

Дизельне пальне Nano ДП — 95,90 грн за літр;

Автомобільний газ (LPG) — 43,90 грн за літр.

Таким чином, SOCAR залишається однією з найдорожчих мереж столиці, особливо якщо йдеться про преміальні види бензину та дизельного пального.

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Ціни на бензин у Києві на АЗС OKKO 31 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Мережа OKKO також утримує високий рівень цін, пропонуючи як стандартні, так і преміальні види пального. Найбільшу різницю у вартості формують саме покращені бензин і дизель, тоді як звичайний А-95 залишається помітно доступнішим.

На АЗС мережі сьогодні встановлені такі ціни:

Бензин Pulls 100 — 92,90 грн за літр;

Бензин Pulls 95 — 85,90 грн за літр;

Бензин А-95 Євро — 82,90 грн за літр;

Дизельне пальне Pulls Diesel — 95,50 грн за літр;

Дизельне пальне ДП Євро — 92,50 грн за літр.

Як і в інших преміальних мережах, різниця між звичайним та покращеним пальним становить майже 10 гривень за літр.

Ціни на АЗС UPG 31 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

На заправках UPG вартість пального залишається нижчою, ніж у частини конкурентів. Особливо це стосується бензину А-95 та дизельного пального, які є одними з найдоступніших серед великих мереж, представлених у столиці.

Станом на сьогодні ціни на АЗС UPG у Києві такі:

Бензин UPG 100 — 88,90 грн за літр;

Бензин UPG 95 — 81,90 грн за літр;

Бензин А-95 — 79,90 грн за літр;

Дизельне пальне Euro ДП — 89,50 грн за літр.

Серед представлених мереж саме UPG пропонує одну з найнижчих цін на звичайний бензин А-95. Також тут дешевше дизельне пальне порівняно з преміальними мережами столиці.

Середні ціни на пальне у Київській області

За даними порталу Мінфін, середні ціни на пальне у Київській області станом на 30 липня 2026 року такі:

Бензин А-95 преміум — 84,80 грн;

Бензин А-95 — 81,59 грн;

Бензин А-92 — 76,10 грн;

Дизельне пальне — 91,28 грн;

Газ автомобільний — 41,96 грн.

У середньому по області дизельне пальне коштує понад 91 гривню за літр, тоді як середня ціна бензину А-95 становить 81,59 грн.

Загалом ціни на пальне у Києві залишаються високими, однак між окремими мережами різниця може сягати кількох гривень за літр. Найдорожчими традиційно є преміальні бензин і дизель, тоді як стандартний А-95 можна придбати за ціною від 79,90 до 85,40 грн за літр. Перед заправкою водіям варто порівнювати пропозиції різних АЗС, адже це дозволяє обрати найвигідніший варіант залежно від виду пального.

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