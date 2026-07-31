Цены на топливо в Киеве сегодня: сколько стоят бензин и дизель

Цены на топливо в Киеве на АЗС UPG 31 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в конце июля стоимость топлива на автозаправочных станциях варьируется в зависимости от сети. Самыми дорогими традиционно являются премиальный бензин и дизель, тогда как стандартное топливо стоит дешевле.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на крупнейших АЗС столицы и сравнили их со средними показателями по Киевской области.

Цены на бензин в Киеве на АЗС SOCAR 31 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Киеве 31 июля

Сегодня, 31 июля, на автозаправочных станциях SOCAR водителям предлагают как стандартные, так и премиальные виды бензина и дизельного топлива. Самая высокая цена у премиального дизеля Nano ДП, тогда как обычный бензин А-95 стоит более 85 гривен за литр.

На сегодняшний день цены на топливо на АЗС SOCAR в Киеве следующие:

Бензин А-95 — 85,40 грн за литр;

Бензин Nano 95 — 88,40 грн за литр;

Дизельное топливо Nano Diesel — 92,90 грн за литр;

Дизельное топливо Nano ДП — 95,90 грн за литр;

Автомобильный газ (LPG) — 43,90 грн за литр.

Таким образом, SOCAR остается одной из самых дорогих сетей столицы, особенно если речь идет о премиальных сортах бензина и дизельного топлива.

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Цены на бензин в Киеве на АЗС OKKO 31 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Сеть OKKO также поддерживает высокий уровень цен, предлагая как стандартные, так и премиальные виды топлива. Наибольшую разницу в стоимости формируют именно улучшенные бензин и дизель, тогда как обычный А-95 остается заметно более доступным.

На АЗС сети сегодня установлены следующие цены:

Бензин Pulls 100 — 92,90 грн за литр;

Бензин Pulls 95 — 85,90 грн за литр;

Бензин А-95 Евро — 82,90 грн за литр;

Дизельное топливо Pulls Diesel — 95,50 грн за литр;

Дизельное топливо ДП Евро — 92,50 грн за литр.

Как и в других премиальных сетях, разница между обычным и улучшенным топливом составляет почти 10 гривен за литр.

Цены на АЗС UPG 31 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

На заправках UPG стоимость топлива остается ниже, чем у части конкурентов. Особенно это касается бензина А-95 и дизельного топлива, которые являются одними из самых доступных среди крупных сетей, представленных в столице.

На сегодняшний день цены на АЗС UPG в Киеве следующие:

Бензин UPG 100 — 88,90 грн за литр;

Бензин UPG 95 — 81,90 грн за литр;

Бензин А-95 — 79,90 грн за литр;

Дизельное топливо Euro ДП — 89,50 грн за литр.

Среди представленных сетей именно UPG предлагает одну из самых низких цен на обычный бензин А-95. Также здесь дешевле дизельное топливо по сравнению с премиальными сетями столицы.

Средние цены на топливо в Киевской области

По данным портала Минфина, средние цены на топливо в Киевской области по состоянию на 30 июля 2026 года следующие:

Бензин А-95 премиум — 84,80 грн;

Бензин А-95 — 81,59 грн;

Бензин А-92 — 76,10 грн;

Дизельное топливо — 91,28 грн;

Автомобильный газ — 41,96 грн.

В среднем по области дизельное топливо стоит более 91 гривны за литр, тогда как средняя цена бензина А-95 составляет 81,59 грн.

В целом цены на топливо в Киеве остаются высокими, однако разница между отдельными сетями может достигать нескольких гривен за литр. Самыми дорогими традиционно являются премиальный бензин и дизель, тогда как стандартный А-95 можно приобрести по цене от 79,90 до 85,40 грн за литр. Перед заправкой водителям стоит сравнивать предложения разных АЗС, ведь это позволяет выбрать наиболее выгодный вариант в зависимости от вида топлива.

Новини.LIVE сообщали, что недавно народный депутат Владимир Крейденко заявил, что ответственность за закрытые укрытия в Киеве несут городские власти. По его словам, советы обращаться в полицию или к спасателям во время воздушной тревоги не решают проблему и не гарантируют безопасность людей. Также он подчеркнул, что именно руководство столицы должно обеспечить беспрепятственный доступ к укрытиям и отвечать за их готовность.

Новини.LIVE также сообщали, что в КГГА предлагают утвердить официальные правила пребывания в укрытиях на станциях метро во время воздушных тревог. По словам председателя Общественного совета при КГГА Геннадия Кривошеи, это поможет эффективнее использовать пространство и избежать неудобств для людей. Он также отметил, что постоянно направлять поезда к платформам невозможно из-за ночных технических работ, однако по возможности это стоит делать.