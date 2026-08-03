Дизпаливо по 90,90 грн: ціни на пальне на АЗС Києва зростають
У Києві станом на 3 серпня зберігаються високі ціни на пальне. Найдорожчим серед представлених мереж залишається дизель на АЗС UPG — 90,90 грн за літр. Водночас найнижчу вартість бензину, дизеля та автогазу пропонує "Укрнафта".
Про це інформує Новини.LIVE.
Ціни на пальне у Києві 3 серпня
Станом на 3 серпня столичні автозаправні мережі зберігають суттєву різницю у вартості пального. Найдорожчі позиції традиційно представлені у сегменті преміального бензину та дизельного пального, тоді як окремі мережі пропонують більш доступні ціни на стандартні марки бензину й автогаз.
Ціни на пальне на АЗС UPG
На автозаправних станціях UPG водіям доступні кілька видів бензину та дизельне пальне. Найвищу ціну в мережі має дизельне пальне EURO ДП, а бензин А-95 коштує майже 80 грн за літр.
На АЗС UPG встановлені такі ціни на пальне:
- Бензин UPG 100 — 88,90 грн/л;
- Бензин UPG 95 — 81,90 грн/л;
- Бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- Дизельне пальне EURO ДП — 90,90 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС OKKO
На АЗС OKKO представлений широкий вибір звичайного та преміального пального. Найдорожчою позицією є бензин Pulls 100, а дизельне пальне коштує дешевше за преміальні марки бензину.
На АЗС OKKO встановлені такі ціни на пальне:
- Бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;
- Бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;
- Бензин А-95 Євро — 82,90 грн/л;
- Дизельне пальне Pulls ДП — 95,50 грн/л;
- Дизельне пальне ДП Євро — 92,50 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС "Укрнафта"
На автозаправних станціях "Укрнафта" ціни залишаються одними з найнижчих серед найбільших мереж столиці. Тут водіям доступні бензин, дизельне пальне та автомобільний газ.
На АЗС "Укрнафта" встановлені такі ціни на пальне:
- Бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- Бензин А-92 — 77,90 грн/л;
- Дизельне пальне ДП — 80,90 грн/л;
- Автомобільний газ (LPG) — 42,90 грн/л.
Загалом найдорожчим серед представлених мереж є преміальний бензин Pulls 100 на АЗС OKKO, який коштує 92,90 грн за літр. Найвищу ціну на дизельне пальне зафіксовано на UPG — 90,90 грн за літр, тоді як найнижчу вартість бензину А-95, дизельного пального та автогазу пропонує "Укрнафта".
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