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Головна Київ У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу: загинули 9 людей, 33 постраждали

У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу: загинули 9 людей, 33 постраждали

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 19:32
Наслідки атаки на Київ 1 серпня: завершено рятувальну операцію, загинули 9 людей
Постраждалі кияни і працівниця ДСНС. Фото: ДСНС Києва

У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків чергового російського обстрілу. Надзвичайники завершили аварійно-рятувальну операцію після ударів, які спричинили руйнування та пожежі в кількох районах столиці.

Про це повідомляє ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.

Які наслідки російської атаки на Київ

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 33 особи зазнали травм, серед них — четверо дітей. Водночас рятувальникам вдалося врятувати 105 людей, яких евакуювали із небезпечних місць та надали необхідну допомогу.

У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу: загинули 9 людей, 33 постраждали - фото 1
Постраждалі кияни. Фото: ДСНС Києва

До ліквідації наслідків російського удару залучили 206 рятувальників і 42 одиниці спеціальної техніки.

У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу: загинули 9 людей, 33 постраждали - фото 2
Рятувальники у Києві. Фото: ДСНС Києва

Фахівці ДСНС безперервно працювали на місцях влучань: гасили пожежі, розбирали завали зруйнованих будівель, шукали людей та допомагали постраждалим.

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Наслідк російської атаки. Фото: ДСНС Києва

У ДСНС висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок чергової російської атаки на столицю.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок нічної російської атаки на Київ у ніч проти 1 серпня пошкоджень зазнали не лише житлові будинки, а й об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, на Березняках було пошкоджено гіпермаркет "Велмарт", де частково зруйновано фасад, дах і перекриття другого поверху, а також пошкоджено товар і банківські термінали.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої російської атаки на Київ пошкоджень зазнала будівля посольства Литви. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що серед працівників дипломатичної місії постраждалих немає, та запевнили, що українська сторона готова надати всю необхідну допомогу для ліквідації наслідків удару.

Київ війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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