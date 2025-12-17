Для Києва оновили графіки відключень світла — що змінилося
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:24
Жінка в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
У Києві та області оновили графіки погодинних відключень світла на 17 грудня. Мешканців просять враховувати зміни у розкладі та заздалегідь планувати свої справи.
Оновлені графіки для Києва та області опублікувала пресслужба ДТЕК у Telegram.
Оновлені графіки відключень світла для Києва на 17 грудня
Оновлені графіки відключень світла для Київщини на 17 грудня
Нещодавно в Міненерго розповіли про масштаби проблем з електропостачанням в Україні через масовані удари РФ по енергетиці.
Натомість прем'єрка України Юлія Свириденко анонсувала скорочення графіків відключень світла.
