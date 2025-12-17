Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Для Києва оновили графіки відключень світла — що змінилося

Для Києва оновили графіки відключень світла — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:24
Оновлені графіки відключень світла для Києва на 17 грудня
Жінка в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та області оновили графіки погодинних відключень світла на 17 грудня. Мешканців просять враховувати зміни у розкладі та заздалегідь планувати свої справи.

Оновлені графіки для Києва та області опублікувала пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Оновлені графіки відключень світла для Києва на 17 грудня

Оновлені графіки відключень світла для Києва на 17 грудня
Графіки відключень світла для Києва. Фото: ДТЕК
Оновлені графіки відключень світла для Києва на 17 грудня
Графіки відключень світла для Києва. Фото: ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла для Київщини на 17 грудня

Оновлені графіки відключень світла для Київщини на 17 грудня
Графіки відключень світла для Київщини. Фото: ДТЕК
Оновлені графіки відключень світла для Київщини на 17 грудня
Графіки відключень світла для Київщини. Фото: ДТЕК

Нещодавно в Міненерго розповіли про масштаби проблем з електропостачанням в Україні через масовані удари РФ по енергетиці.

Натомість прем'єрка України Юлія Свириденко анонсувала скорочення графіків відключень світла.

Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації