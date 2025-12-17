Жінка в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві та області оновили графіки погодинних відключень світла на 17 грудня. Мешканців просять враховувати зміни у розкладі та заздалегідь планувати свої справи.

Оновлені графіки для Києва та області опублікувала пресслужба ДТЕК у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Оновлені графіки відключень світла для Києва на 17 грудня

Графіки відключень світла для Києва. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Києва. Фото: ДТЕК

Оновлені графіки відключень світла для Київщини на 17 грудня

Графіки відключень світла для Київщини. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Київщини. Фото: ДТЕК

Нещодавно в Міненерго розповіли про масштаби проблем з електропостачанням в Україні через масовані удари РФ по енергетиці.

Натомість прем'єрка України Юлія Свириденко анонсувала скорочення графіків відключень світла.