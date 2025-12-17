Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Для Киева обновили графики отключений света — что изменилось

Для Киева обновили графики отключений света — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 15:24
Обновленные графики отключений света для Киева на 17 декабря
Женщина в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области обновили графики почасовых отключений света на 17 декабря. Жителей просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои дела.

Обновленные графики для Киева и области опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обновленные графики отключений света для Киева на 17 декабря

Оновлені графіки відключень світла для Києва на 17 грудня
Графики отключений света для Киева. Фото: ДТЭК
Оновлені графіки відключень світла для Києва на 17 грудня
Графики отключений света для Киева. Фото: ДТЭК

Обновленные графики отключений света для Киевщины на 17 декабря

Оновлені графіки відключень світла для Київщини на 17 грудня
Графики отключений света для Киевской области. Фото: ДТЭК
Оновлені графіки відключень світла для Київщини на 17 грудня
Графики отключений света для Киевской области. Фото: ДТЭК

Недавно в Минэнерго рассказали о масштабах проблем с электроснабжением в Украине из-за массированных ударов РФ по энергетике.

Зато премьер Украины Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключений света.

Укрэнерго ДТЭК энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации