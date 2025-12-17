Женщина в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области обновили графики почасовых отключений света на 17 декабря. Жителей просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои дела.

Обновленные графики для Киева и области опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обновленные графики отключений света для Киева на 17 декабря

Графики отключений света для Киева. Фото: ДТЭК

Графики отключений света для Киева. Фото: ДТЭК

Обновленные графики отключений света для Киевщины на 17 декабря

Графики отключений света для Киевской области. Фото: ДТЭК

Графики отключений света для Киевской области. Фото: ДТЭК

Недавно в Минэнерго рассказали о масштабах проблем с электроснабжением в Украине из-за массированных ударов РФ по энергетике.

Зато премьер Украины Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключений света.