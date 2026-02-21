Відео
Для Київщини оновили графіки відключень світла — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 15:05
Графіки відключень світла у Київській області 21 лютого
Дівчина читає новини в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 21 лютого, у Київській області діють графіки погодних відключень світла. У ДТЕК оновили графіки вимкнень електроенергії для жителів Київщини.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ДТЕК.

Оновлені графіки відключень для Київщини на 21 лютого
Графіки відключень світла для Київщини на 21 лютого. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області 21 лютого

Сьогодні, 21 лютого, для мешканців Київської області оновили графіки відключення світла.

Причина, чому нині діють графіки відключень електроенергії,  — складна ситуація в енергосистемі України через атаки Росії на енергетичні об'єкти.

Отже, години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Черга 1.1

  • 04:30-07:00
  • 15:00-18:30

Черга 1.2

  • 04:30-07:00
  • 15:00-18:30

Черга 2.1

  • 04:30-06:30
  • 15:00-18:30

Черга 2.2

  • 04:30-07:00
  • 15:00-18:30

Черга 3.1

  • 09:00-11:30
  • 18:30-22:00

Черга 3.2

  • 09:00-11:30
  • 18:30-22:00


Черга 4.1

  • 08:00-11:30
  • 18:30-22:00

Черга 4.2

  • 08:00-11:30
  • 18:30-22:00

Черга 5.1

  • 11:30-15:00
  • 22:00-24:00

Черга 5.2

  • 11:30-14:00
  • 22:00-24:30

Черга 6.1

  • 11:30-14:00
  • 22:00-24:30

Черга 6.2

  • 11:30-14:00
  • 22:00-24:30

Ситуація зі світлом в Україні — що відомо

В Укренерго повідомили, що у суботу, 21 лютого, графіки погодинних відключень діятимуть у більшості регіонів України. Ситуація в енергосистемі складна через наслідки масованих ударів РФ.

У четвер, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже готуються рішення щодо модернізації та оновлення енергозабезпечення громад. Також розробляється план підготовки до наступного опалювального сезону.

Раніше експерт зазначав, що протягом найближчого місяця ситуація в енергосистемі України має поступово стабілізуватися. Це пов’язано з потеплінням і збільшенням тривалості світлового дня.

Київ Київська область ДТЕК енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
