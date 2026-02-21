Видео
Україна
Видео

В ДТЭК опубликовали обновленные графики отключений для Киевщины

В ДТЭК опубликовали обновленные графики отключений для Киевщины

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 15:05
Отключение света в Киевской области 21 февраля — актуальный график ДТЭК
Девушка читает новости в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 21 февраля, в Киевской области вводятся почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК обновил графики отключений для жителей региона.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Оновлені графіки відключень для Київщини на 21 лютого
Графики отключений света для Киевской области на 21 февраля. Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, для жителей Киевской области обновили графики отключения света.

Причина, почему сейчас действуют графики отключений электроэнергии, — сложная ситуация в энергосистеме Украины из-за атак России на энергетические объекты.

Итак, часы отсутствия электроснабжения по очередям:

Очередь 1.1

  • 04:30-07:00
  • 15:00-18:30

Очередь 1.2

  • 04:30-07:00
  • 15:00-18:30

Очередь 2.1

  • 04:30-06:30
  • 15:00-18:30

Очередь 2.2

  • 04:30-07:00
  • 15:00-18:30

Очередь 3.1

  • 09:00-11:30
  • 18:30-22:00

Очередь 3.2

  • 09:00-11:30
  • 18:30-22:00


Очередь 4.1

  • 08:00-11:30
  • 18:30-22:00

Очередь 4.2

  • 08:00-11:30
  • 18:30-22:00

Очередь 5.1

  • 11:30-15:00
  • 22:00-24:00

Очередь 5.2

  • 11:30-14:00
  • 22:00-24:30

Очередь 6.1

  • 11:30-14:00
  • 22:00-24:30

Очередь 6.2

  • 11:30-14:00
  • 22:00-24:30

Ситуация со светом в Украине — что известно

В Укрэнерго сообщили, что в субботу, 21 февраля, графики почасовых отключений будут действовать в большинстве регионов Украины. Ситуация в энергосистеме сложная из-за последствий массированных ударов РФ.

В четверг, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже готовятся решения по модернизации и обновлению энергообеспечения общин. Также разрабатывается план подготовки к следующему отопительному сезону.

Ранее эксперт отмечал, что в течение ближайшего месяца ситуация в энергосистеме Украины должна постепенно стабилизироваться. Это связано с потеплением и увеличением продолжительности светового дня.

Киев Киевская область ДТЭК энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
