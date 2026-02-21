Отключение света в Киевской области 21 февраля — актуальный график ДТЭК

В ДТЭК опубликовали обновленные графики отключений для Киевщины
В субботу, 21 февраля, в Киевской области вводятся почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК обновил графики отключений для жителей региона.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Графики отключений света в Киевской области 21 февраля
Сегодня, 21 февраля, для жителей Киевской области обновили графики отключения света.
Причина, почему сейчас действуют графики отключений электроэнергии, — сложная ситуация в энергосистеме Украины из-за атак России на энергетические объекты.
Итак, часы отсутствия электроснабжения по очередям:
Очередь 1.1
- 04:30-07:00
- 15:00-18:30
Очередь 1.2
- 04:30-07:00
- 15:00-18:30
Очередь 2.1
- 04:30-06:30
- 15:00-18:30
Очередь 2.2
- 04:30-07:00
- 15:00-18:30
Очередь 3.1
- 09:00-11:30
- 18:30-22:00
Очередь 3.2
- 09:00-11:30
- 18:30-22:00
Очередь 4.1
- 08:00-11:30
- 18:30-22:00
Очередь 4.2
- 08:00-11:30
- 18:30-22:00
Очередь 5.1
- 11:30-15:00
- 22:00-24:00
Очередь 5.2
- 11:30-14:00
- 22:00-24:30
Очередь 6.1
- 11:30-14:00
- 22:00-24:30
Очередь 6.2
- 11:30-14:00
- 22:00-24:30
Ситуация со светом в Украине — что известно
В Укрэнерго сообщили, что в субботу, 21 февраля, графики почасовых отключений будут действовать в большинстве регионов Украины. Ситуация в энергосистеме сложная из-за последствий массированных ударов РФ.
В четверг, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже готовятся решения по модернизации и обновлению энергообеспечения общин. Также разрабатывается план подготовки к следующему отопительному сезону.
Ранее эксперт отмечал, что в течение ближайшего месяца ситуация в энергосистеме Украины должна постепенно стабилизироваться. Это связано с потеплением и увеличением продолжительности светового дня.
