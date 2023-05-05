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Для київського метро замовили кабелі у компанії, якою давно цікавляться СБУ і НАБУ, — ЗМІ

5 травня 2023 09:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Для київського метро замовили кабелі у компанії, якою давно цікавляться СБУ і НАБУ, — ЗМІ
Київський метрополітен. Фото: Київська міська рада
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Тендер Київради для постачання кабелів Київському метрополітену виграла компанія "Еней", яка фігурувала у кількох кримінальних справах. Також журналісти виявили, що ціни на кабелі, які постачатиме столичному метро ця компанія, дорожчі за аналогічні на ринку.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

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Завищені ціни на кабелі

Журналісти "Наших грошей" отримали інформацію про те, що 28 квітня за результатами тендеру КП "Київський метрополітен" замовило кабелів на суму 31 млн грн.

Кабельну продукцію закуплятимуть у харківського "Заводу Південкабель".

Журналісти порівняли ціни, визначені на тендері, із прайс-листом одного з найбільших продавців кабельно-провідникової продукції "Укрпровід" — і виявили, що суми, які готове заплатити комунальне підприємство, у 1,5-2 рази вищі за ринкові.

Під ковпаком спецслужб

Переможцем цього тендеру стала компанія "Еней". Вона була єдиним учасником торгів, конкурентів у "Енея" не виявилося.

Журналісти "Наших грошей" нагадали, що компанія "Еней" фігурувала у справі закупівлі кабелів для філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", якою займалася Служба безпеки України.

Також ця компанія була фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро про постачання російських кабелів за завищеними цінами.

Нагадаємо, що кілька днів тому "Наші гроші" виявили, що у Кам'янському фірма комунальника ремонтуватиме лікарню за завищеними цінами.

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