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Для киевского метро заказали кабели у компании, которой давно интересуются СБУ и НАБУ, — СМИ

5 мая 2023 09:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Для киевского метро заказали кабели у компании, которой давно интересуются СБУ и НАБУ, — СМИ
Киевский метрополитен. Фото: Киевский городской совет
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Тендер Киевсовета для поставки кабелей Киевскому метрополитену выиграла компания "Еней", фигурировавшая по нескольким уголовным делам. Также журналисты обнаружили, что цены на кабели, которые будет поставлять столичному метро эта компания, дороже аналогичных на рынке.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

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Завышенные цены на кабели

Журналисты "Наших грошей" получили информацию о том, что 28 апреля по результатам тендера КП "Київський метрополітен" заказало кабелей на сумму 31 млн. грн.

Кабельную продукцию будут закупать у харьковского "Заводу Південкабель".

Журналисты сравнили цены, определенные на тендере, с прайс-листом одного из крупнейших продавцов кабельно-проводниковой продукции "Укрпровід" и обнаружили, что суммы, которые готово заплатить коммунальное предприятие, в 1,5-2 раза выше рыночных.

Под колпаком спецслужб

Победителем этого тендера стала компания "Еней". Она была единственным участником торгов, конкурентов у "Енея" не оказалось.

Журналисты "Наших грошей" напомнили, что компания "Еней" фигурировала в деле закупки кабелей для филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця", которым занималась Служба безопасности Украины.

Также компания была фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро о поставках российских кабелей по завышенным ценам.

Напомним, что несколько дней назад "Наші гроші" обнаружили, что в Каменском фирма коммунальщика будет ремонтировать больницу по завышенным ценам.

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