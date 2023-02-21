У Києві з 21 лютого пройдуть навчання з оборони міста

Для відпрацювання всіх завдань: у Києві пройдуть навчання з оборони міста
З 21 лютого і впродовж кількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводить навчання із захисту столиці. Завдання сил і засобів оборони міста — під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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Тренування оборони міста Києва
"За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва — під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці. Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій", — сказав начальник КМВА.
Зазначається, що в тренуванні бере участь Київська міська військова адміністрація (в складі визначених структурних підрозділів) та районні держані адміністрації.
"Наголошуємо, це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва. Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні!" — наголосив Попко.
Нагадаємо, 21 лютого до Києва прибула прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вона хоче зустріти з Президентом України Володимиром Зеленським та відвідати зруйновані міста Київської області.
Фото: Київська міська військова адміністрація