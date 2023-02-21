В Киеве с 21 февраля пройдут учения по обороне города

Для отработки всех задач: в Киеве пройдут учения по обороне города
С 21 февраля и несколько следующих дней группировка сил и средств обороны Киева проводит обучение по защите столицы. Задача сил и средств обороны города – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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Тренировки обороны города Киева
"По сценарию враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева — под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести обучение по защите гражданского населения в условиях боевых действий", – сказал начальник КМВА.
В тренировке принимает участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные государственные администрации.
"Отмечаем, это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева. Пока угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!" – подчеркнул Попко.
Напомним, 21 февраля в Киев прибыла премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она хочет встретить с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить разрушенные города Киевской области.
Фото: Киевская городская военная администрация