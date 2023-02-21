В Киеве с 21 февраля пройдут учения по обороне города

Эта запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева

С 21 февраля и несколько следующих дней группировка сил и средств обороны Киева проводит обучение по защите столицы. Задача сил и средств обороны города – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Тренировки обороны города Киева

"По сценарию враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева — под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести обучение по защите гражданского населения в условиях боевых действий", – сказал начальник КМВА.

В тренировке принимает участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные государственные администрации.

"Отмечаем, это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева. Пока угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!" – подчеркнул Попко.

Напомним, 21 февраля в Киев прибыла премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она хочет встретить с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить разрушенные города Киевской области.

Фото: Киевская городская военная администрация