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Головна Київ До +25 °С та без опадів: прогноз погоди в Києві завтра

До +25 °С та без опадів: прогноз погоди в Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 19:14
До +25 °С та без опадів: прогноз погоди в Києві завтра
Чоловік відпочиває біля води. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві в суботу, 15 серпня, очікується невелика хмарність та суха погода. Вночі температура повітря становитиме +11…+13 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +25 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

Якою буде погода у Києві 15 серпня

У столиці протягом дня прогнозують невелику хмарність, без опадів. Погодні умови будуть переважно стабільними та комфортними.

До +25 °С та без опадів: прогноз погоди в Києві завтра - фото 1
Погода в Києві 15 серпня. Фото: Meteoprog

Вночі температура повітря становитиме +11…+13 °С, а вдень — близько +25 °С.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

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Погода у Київській області

На території Київської області також очікується переважно ясна погода без опадів.

Вночі температура повітря становитиме +8…+13 °С, вдень — +23…+28 °С. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві чоловік заліз у бочку зі смолою, щоб пограбувати крамницю. 26-річний киянин намагався замаскуватися під час скоєння злочину, однак правоохоронці його затримали.

Раніше Новини.LIVE писали, що у київському метро на станції "Сирець" тестують нове зонування для пасажирів під час повітряних тривог. На платформі визначили окремі рекомендовані місця для людей із дітьми, пасажирів із тваринами, маломобільних людей та тих, кому необхідно сидіти.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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