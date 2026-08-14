Правоохоронці затримали чоловіка, який заліз у бочку зі смолою, щоб пограбувати крамницю

Затриманий чоловік у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві затримали винахідливого зловмисника, який обрав вкрай специфічний спосіб маскування для нічного нальоту на торговельний заклад. Чоловік повністю занурився в будівельну смолу, сподіваючись стати невидимим для охорони у нічний час. Проте пограбувати крамницю йому не вдалося, а правоохоронцям довелося витратити багато часу та підручних засобів, щоб просто очистити затриманого перед допитом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію.

Конспірація пішла не за планом

Молодий киянин ретельно готувався до злочину і вирішив використати підручні матеріали з сусіднього майданчика, щоб злитися з нічними сутінками. Для цього він заліз у бочку зі смолою, що стояла на території будівництва, сподіваючись таким чином злитися з темрявою.

Затриманний зловмисник у Києві. Фото: Нацполіція

Потім він розбив скляні вхідні двері крамниці та почав швидко пакувати у свій мішок усе, що потрапляло під руку на прилавках. Серед викраденого майна опинилися тютюнові вироби, солодощі, соки, кілька фруктів та пачка вологих серветок. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати.

"Але й на цьому порушник не зупинився – дорогою додому він почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його з мішком краденого і виявили правоохоронці. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — розповіли у Нацполіції.

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Затримання зловмисника у Києві. Фото: Нацполіція

Проте перед початком слідчих дій виникла серйозна проблема через стан одягу та шкіри порушника.

"Для того, щоб доправити порушника до управління поліції та допитати - його треба було відмити. Правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу", — повідомили у поліції.

Як писали Новини.LIVE раніше, поліція Києва оголосила підозру 46-річному киянину, який під час раптової вуличної сварки в центрі столиці розстріляв автомобіль BMW, пошкодивши скло та багажник іномарки через те, що водій тимчасово загородив йому вільний прохід.

Також ми повідомляли, що у Києві чоловік влаштував різанину в ресторані готелю у Печерському районі. Під час сутички він кілька разів вдарив 41-річного відвідувача канцелярським ножем у район голови й плеча. Зловмисника затримали.