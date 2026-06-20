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Головна Київ До +29 °С та без опадів: якою буде погода на Київщині завтра

До +29 °С та без опадів: якою буде погода на Київщині завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 23:11
Прогноз погоди в Україні на 21 червня — чи чекати спеки та дощів
Молодь на прогулянці. Фото: Освіторія.Медіа

У неділю, 21 червня, у Києві та Київській області очікується комфортна літня погода без опадів. За прогнозом, в регіоні пануватиме невелика хмарність, а температура повітря вдень підніметься до майже +30 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Детальний прогноз погоди

Синоптики зазначають, що протягом доби істотних опадів не прогнозується. Вітер буде північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, що сприятиме відчуттю свіжості навіть у найтепліші години дня.

До +29 °С та без опадів: якою буде погода на Київщині завтра - фото 1
Погода на 21 червня. Фото: скриншот

У Київській області вночі стовпчики термометрів показуватимуть +12...+17 °С, а вдень повітря прогріється до +24...+29 °С. У столиці нічна температура становитиме +15...+17 °С, тоді як удень очікується +26...+28 °С.

Загалом погода буде сприятливою для прогулянок, відпочинку на природі та проведення часу на відкритому повітрі.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у країнах Західної Європи найближчими днями очікується суттєве підвищення температури повітря. За прогнозами синоптиків, у низці регіонів стовпчики термометрів можуть сягнути позначки +45 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що 5 червня польське село Цуднохи у Вармінсько-Мазурському воєводстві опинилося в епіцентрі потужного торнадо. Негода супроводжувалася сильним вітром та становила серйозну загрозу для місцевих жителів і інфраструктури.

Укргідрометцентр Київська область погода в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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