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Главная Киев До +29 °С и без осадков: какая погода ожидается завтра в Киевской области

До +29 °С и без осадков: какая погода ожидается завтра в Киевской области

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 23:11
Прогноз погоды в Украине на 21 июня — стоит ли ожидать жары и дождей
Молодежь на прогулке. Фото: Освитория.Медиа

В воскресенье, 21 июня, в Киеве и Киевской области ожидается комфортная летняя погода без осадков. По прогнозу, в регионе будет преобладать небольшая облачность, а температура воздуха днём поднимется почти до +30 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Подробный прогноз погоды

Синоптики отмечают, что в течение суток существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет северного направления со скоростью 5–10 м/с, что будет способствовать ощущению свежести даже в самые тёплые часы дня.

До +29 °С и без осадков: какая погода ожидается завтра в Киевской области - фото 1
Погода на 21 июня. Фото: скриншот

В Киевской области ночью столбики термометров будут показывать +12...+17 °С, а днем воздух прогреется до +24...+29 °С. В столице ночная температура составит +15...+17 °С, тогда как днем ожидается +26...+28 °С.

В целом погода будет благоприятной для прогулок, отдыха на природе и времяпрепровождения на открытом воздухе.

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Как сообщали Новини.LIVE, в странах Западной Европы в ближайшие дни ожидается существенное повышение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, в ряде регионов столбики термометров могут достичь отметки +45 °C.

Ранее Новини.LIVE писали, что 5 июня польская деревня Цуднохи в Варминско-Мазурском воеводстве оказалась в эпицентре мощного торнадо. Непогода сопровождалась сильным ветром и представляла серьезную угрозу для местных жителей и инфраструктуры.

Укргидрометцентр Киевская область погода в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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