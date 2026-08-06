До +35 °C, грози, град і шквали: погода на завтра в Києві
У п'ятницю, 7 серпня, у Києві та Київській області збережеться сильна спека, однак у другій половині дня погода різко погіршиться. Синоптики прогнозують грози, місцями град і шквали.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві 7 серпня
У Києві вночі температура повітря становитиме +23...+25 °C, удень повітря прогріється до +35 °C. Вночі опадів не очікується, а вдень пройде короткочасний дощ із грозою. Також можливі град і пориви вітру до 15–20 м/с.
У Київській області буде ще спекотніше: вночі +20...+25 °C, вдень +35...+38 °C. У денні години прогнозують помірні, місцями значні дощі, грози, град та шквали швидкістю 15–20 м/с. Вітер південний, з переходом на північний, 5–10 м/с.
Завтра на Київщині прогнозують також надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спекотну та суху погоду значно зросте ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання.
Через грози, град і сильний вітер на 7 серпня для Києва та Київської області оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
За даними синоптиків, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.
Як повідомляли Новини.LIVE, після масованої російської атаки на Київ у місті різко погіршилася якість повітря. Причиною стали продукти горіння після пожеж, а також безвітряна погода, яка сприяла накопиченню шкідливих речовин. Фахівці рекомендували киянам без нагальної потреби не перебувати на вулиці та зачиняти вікна.
Як повідомляли Новини.LIVE, через аномальну спеку на Київщині запровадили тимчасові обмеження руху великовагового транспорту. Такі заходи діють у періоди високих температур, щоб запобігти деформації та передчасному руйнуванню асфальтного покриття на дорогах.
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