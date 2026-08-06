До +35 °C, грози, град і шквали: погода на завтра в Києві

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У п'ятницю, 7 серпня, у Києві та Київській області збережеться сильна спека, однак у другій половині дня погода різко погіршиться. Синоптики прогнозують грози, місцями град і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві 7 серпня

У Києві вночі температура повітря становитиме +23...+25 °C, удень повітря прогріється до +35 °C. Вночі опадів не очікується, а вдень пройде короткочасний дощ із грозою. Також можливі град і пориви вітру до 15–20 м/с.

У Київській області буде ще спекотніше: вночі +20...+25 °C, вдень +35...+38 °C. У денні години прогнозують помірні, місцями значні дощі, грози, град та шквали швидкістю 15–20 м/с. Вітер південний, з переходом на північний, 5–10 м/с.

Завтра на Київщині прогнозують також надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спекотну та суху погоду значно зросте ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Facebook/Укргідрометцентр

Через грози, град і сильний вітер на 7 серпня для Києва та Київської області оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Facebook/Укргідрометцентр

За даними синоптиків, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.