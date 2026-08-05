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Головна Київ На Київщині через спеку ввели обмеження для руху вантажівок на трасах

На Київщині через спеку ввели обмеження для руху вантажівок на трасах

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 12:59
На Київщині через спеку ввели обмеження для руху вантажівок на трасах
Фури на українській трасі. Фото: Новини.LIVE

Патрульна поліція Київської області запровадила тимчасові обмеження для руху вантажного автомобільного транспорту через значну спеку. Спеціальний тепловий режим починає діяти сьогодні з 12:00 на всіх ключових автомобільних шляхах регіону. Це робиться для захисту та збереження асфальтного покриття від передчасного руйнування і деформації.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Київської області.

Критерії обмежень для великовагового транспорту

Введені правила безпосередньо стосуються водіїв великих магістральних фур та спеціальних вантажних автомобілів під час пікових температурних навантажень.

"Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн", — повідомили у поліції.

В поліції наголосили, що під час цього обмеження водям рекомендовано використовувати для тимчасової стоянки наявні майданчики в смугах відведення автомобільних доріг та біля обʼєктів дорожнього сервісу. 

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Рух дозволять після того, як температура опуститься нижче встановленої норми.

Як писали Новини.LIVE раніше, літня спека створює серйозні загрози для здоров'я людей та водіїв. Сімейна лікарка Олександра Мельничук в ефірі День.LIVE попередила, що зачинений салон автомобіля на сонці швидко нагрівається до 80 градусів, тому залишати там дітей чи тварин категорично заборонено, бо це може призвести до загибелі.

Також ми повідомляли, що висока температура повітря ускладнює екологічну ситуацію після ворожих атак. Через масштабні пожежі після нічних обстрілів у Броварах, Обухові та Вишневому зафіксували сильне задимлення, а екологи виявили підвищений рівень чадного газу та пилу.

вантажівки обмеження Нацполіція
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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