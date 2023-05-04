До Києва на запрошення Кличка прибув мер Брюсселя

Міські голови Києва та Брюсселя. Фото: Telegram-канал КМДА

До Києва із черговим візитом прибув міський голова Брюсселя Філіп Кроз. Він передав для столичних медичних структур два автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба КМДА на своєму офіційному Telegram-каналі.

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Бельгійський візит

До Києва прибула делегація бельгійської столиці Брюсселя на чолі із мером міста Філіпом Клозом.

Візит бельгійських гостей відбувається на запрошення міського голови Києва Віталія Кличка.

Подарунок для Києва

Брюссельська мерія передала для потреб столиці воюючої країни дві карети швидкої допомоги.

Швидкі допомоги від Брюсселя Києву

Фото: КМДА

У КМДА нагадали, що Філіп Клоз минулого року також відвідував Київ — і тоді також передав столичній медичній системі два автомобілі швидкої допомоги.

"Ми вдячні, що Брюссель не припиняє надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу!" — наголосили у Київській міській державній адміністрації.

Гуманітарна допомога від столиці Бельгії

Фото: КМДА

Нагадаємо, у січні американські благодійники передали одеським бійцям автомобілі швидкої допомоги.