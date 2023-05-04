В Киев по приглашению Кличко прибыл мэр Брюсселя
В Киев с очередным визитом прибыл городской голова Брюсселя Филипп Кроз. Он передал для столичных медицинских структур два автомобиля скорой помощи.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем официальном Telegram-канале.
Бельгийский визит
В Киев прибыла делегация бельгийской столицы Брюсселя во главе с мэром города Филиппом Клозом.
Визит бельгийских гостей проходит по приглашению городского головы Киева Виталия Кличко.
Подарок для Киева
Брюссельская мэрия передала для нужд столицы воюющей страны две кареты скорой помощи.
В КГГА напомнили, что Филипп Клоз в прошлом году также посещал Киев — и тогда также передал столичной медицинской системе два автомобиля скорой помощи.
"Мы благодарны, что Брюссель не перестает оказывать нам политическую поддержку, а также экономическую и гуманитарную помощь!" — отметили в Киевской городской государственной администрации.
Напомним, в январе американские благотворители передали одесским бойцам автомобили скорой помощи.