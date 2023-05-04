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В Киев по приглашению Кличко прибыл мэр Брюсселя

4 мая 2023 11:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киев по приглашению Кличко прибыл мэр Брюсселя
Городские головы Киева и Брюсселя. Фото: Telegram-канал КГГА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киев с очередным визитом прибыл городской голова Брюсселя Филипп Кроз. Он передал для столичных медицинских структур два автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА на своем официальном Telegram-канале.

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Бельгийский визит

В Киев прибыла делегация бельгийской столицы Брюсселя во главе с мэром города Филиппом Клозом.

Визит бельгийских гостей проходит по приглашению городского головы Киева Виталия Кличко.

Подарок для Киева

Брюссельская мэрия передала для нужд столицы воюющей страны две кареты скорой помощи.

Скорая помощь от Брюсселя Киеву
Скорая помощь от Брюсселя Киеву
Фото: КГГА

В КГГА напомнили, что Филипп Клоз в прошлом году также посещал Киев — и тогда также передал столичной медицинской системе два автомобиля скорой помощи.

"Мы благодарны, что Брюссель не перестает оказывать нам политическую поддержку, а также экономическую и гуманитарную помощь!" — отметили в Киевской городской государственной администрации.

Гуманитарная помощь от столицы Бельгии
Гуманитарная помощь от столицы Бельгии
Фото: КГГА

Напомним, в январе американские благотворители передали одесским бойцам автомобили скорой помощи.

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