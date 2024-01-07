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До Києва прибула глава МЗС Японії Йоко Камікава

7 січня 2024 11:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Глава МЗС Японії Йоко Камікава прибула в Україну
Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. Фото: english.kyodonews.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Японський міністр закордонних справ Йоко Камікава здійснила раптовий візит до України у неділю, 7 січня. Вона планує заявити про намір Японії продовжувати підтримувати Україну через те, що вона потерпає від російської агресії.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Під час свого першого відвідування України з моменту обіймання посади у вересні Камікава намітила зустрічі з українськими представниками уряду, включаючи зустріч з її колегою Дмитром Кулебою.

Варто зазначити, що сьогоднішній візит відбувається напередодні конференції, що запланована у Токіо 19 лютого, на якій обговорять питання відновлення України після значних руйнувань, спричинених російським вторгненням у лютому 2022 року.

Видання також повідомляє, що Камікава, яка прибула в Україну потягом з Польщі, планує підтвердити незмінну підтримку Японією України, а також висловити свою відданість у питаннях відновлення та реконструкції країни. Про це йтиметься на майбутній конференції.

Очікується, що під час візиту вона наголосить на важливості дотримання міжнародного порядку, заснованого на засадах правової держави, та підтримки територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель хоче приїхати з візитом в Україну. Як відомо, він приїжджав до нашої країни у січні 2022 року.

Також ми писали, що через складну ситуацію щодо схвалення пакета допомоги Україні США все більше покладається на своїх партнерів. Внаслідок цього Японія експортує до США ракети для протиповітряної оборони Patriot — це допоможе Вашингтону передати більше коштів для захисту України.

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