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В Киев прибыла глава МИД Японии Йоко Камикава

7 января 2024 11:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава МИД Японии Йоко Камикава прибыла в Украину
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Фото: english.kyodonews.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Японский министр иностранных дел Йоко Камикава совершила внезапный визит в Украину в воскресенье, 7 января. Она планирует заявить о намерении Японии продолжать поддерживать Украину из-за того, что она страдает от российской агрессии.

Об этом сообщает Kyodo News.

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В ходе своего первого посещения Украины с момента вступления в должность в сентябре, Камикава наметила встречи с украинскими представителями правтельства, включая встречу с ее коллегой Дмитрием Кулебой.

Стоит отметить, что сегодняшний визит происходит накануне конференции, запланированной в Токио 19 февраля, на которой обсудят вопросы восстановления Украины после значительных разрушений, вызванных российским вторжением в феврале 2022 года.

Издание также сообщает, что Камикава, прибывшая в Украину на поезде из Польши, планирует подтвердить неизменную поддержку Японией Украины, а также выразить свою преданность в вопросах восстановления и реконструкции страны. Об этом пойдет речь на предстоящей конференции.

Ожидается, что во время визита она подчеркнет важность соблюдения международного порядка, основанного на принципах правового государства, и поддержки территориальной целостности Украины.

Напомним, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет приехать с визитом в Украину. Как известно, он приезжал в нашу страну в январе 2022 года.

Также мы писали, что из-за сложной ситуации по одобрению пакета помощи Украине США все больше полагается на своих партнеров. В связи с этим Япония экспортирует в США ракеты для противовоздушной обороны Patriot — это поможет Вашингтону передать больше средств для защиты Украине.

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