Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

До Києва прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Очікується її виступ у Верховній Раді.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до столиці України. Наразі подробиці і цілі її візиту не відомі, проте очікується, що вона виступить в українському парламенті.

Раніше ми повідомляли, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн найближчим часом приїде до України. Візит має принести гарні новини.

Нагадаємо, що керівництво Євросоюзу заявило, що вони готуються представити 8 листопада звіт, в якому нададуть оцінку прогресу, досягнутому Україною в її заявці на членство. Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн наразі узгоджують останні підготовки.

Також раніше Урсула фон дер Ляєн озвучила серйозну заяву про набуття Україною членства в ЄС. Також, за повідомленням Financial Times, у ЄС працюють над планом для уникнення дефіциту газу взимку.