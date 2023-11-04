Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Reuters

В Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Ожидается ее выступление в Верховной Раде.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Уведомление о визите Урсули фон дер Ляен. Фото: Скриншот

Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в столицу Украины. Пока подробности и цели ее визита не известны, однако ожидается, что она выступит в украинском парламенте.

Ранее мы сообщали, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в ближайшее время приедет в Украину. Визит должен принести хорошие новости.

Напомним, что руководство Евросоюза заявило, что они готовятся представить 8 ноября отчет, в котором оценят прогресс, достигнутый Украиной в ее заявке на членство. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен согласовывают последние подготовки.

Также ранее Урсула фон дер Ляен озвучила серьезное заявление об обретении Украиной членства в ЕС. Также, по сообщению Financial Times, в ЕС работают над планом во избежание дефицита газа зимой.