В Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен
В Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Ожидается ее выступление в Верховной Раде.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в столицу Украины. Пока подробности и цели ее визита не известны, однако ожидается, что она выступит в украинском парламенте.
Ранее мы сообщали, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в ближайшее время приедет в Украину. Визит должен принести хорошие новости.
Напомним, что руководство Евросоюза заявило, что они готовятся представить 8 ноября отчет, в котором оценят прогресс, достигнутый Украиной в ее заявке на членство. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен согласовывают последние подготовки.
Также ранее Урсула фон дер Ляен озвучила серьезное заявление об обретении Украиной членства в ЕС. Также, по сообщению Financial Times, в ЕС работают над планом во избежание дефицита газа зимой.
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