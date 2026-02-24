Відео
Головна Київ До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн — відео

До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 07:53
Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва — деталі
Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 лютого прибула з візитом до Києва. Вона наголосила, що Європа непохитно підтримує Україну і не поступиться, поки не буде миру.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Урсула фон дер Ляєн написала у Х. 

Читайте також:

Візит фон дер Ляєн до Києва

Урсула фон дер Ляєн розповіла, що сьогоднішній її візит до Києва — це десята поїздка в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона наголосила, що Європа непохитно стоїть поруч з нашою державою і не поступиться, поки не буде миру. 

"Європа непохитно стоїть поруч з Україною — фінансово, військово та протягом цієї суворої зими. Щоб підкреслити нашу незмінну відданість справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України", — наголосила президентка Єврокомісії.  

Четверті роковини початку повномасштабної війни в Україні

24 лютого до України прибуде низка світових лідерів. Візити іноземних делегацій анонсували у Міністерстві закордонних справ. Там заявили, що ця дата визначальна для європейського контенту.

Також відомо, що президент США Дональд Трамп виступить із заявою до роковин повномасштабної війни. Глава Білого дому звернеться до Конгресу. 

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
