Урсула фон дер Ляйен в Киеве с визитом 24 февраля — детали

Европа не уступит — Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев
Дата публикации 24 февраля 2026 07:53
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она заявила, что Европа не отступит, пока не будет восстановлен мир на условиях Украины.
Визит фон дер Ляйен в Киев
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев по случаю четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине. Она подчеркнула, что Европа непоколебимо поддерживает Украину финансово и военно и не уступит, пока не будет восстановлен мир на условиях Украины.
