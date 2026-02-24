Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Европа не уступит — Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Европа не уступит — Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 07:53
Урсула фон дер Ляйен в Киеве с визитом 24 февраля — детали
Срочная новость

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она заявила, что Европа не отступит, пока не будет восстановлен мир на условиях Украины. 

Об этом сообщает Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Визит фон дер Ляйен в Киев

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев по случаю четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине. Она подчеркнула, что Европа непоколебимо поддерживает Украину финансово и военно и не уступит, пока не будет восстановлен мир на условиях Украины.

Новость дополняется...

Киев Урсула фон дер Ляйен война в Украине визит 4 года войны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации