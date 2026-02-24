Урсула фон дер Ляйен в Киеве с визитом 24 февраля — детали

Срочная новость

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она заявила, что Европа не отступит, пока не будет восстановлен мир на условиях Украины.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Визит фон дер Ляйен в Киев

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев по случаю четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине. Она подчеркнула, что Европа непоколебимо поддерживает Украину финансово и военно и не уступит, пока не будет восстановлен мир на условиях Украины.

Новость дополняется...