До Києва прибула з візитом прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте

Очільниця уряду Литви вшанувала полеглих героїв. Фото: X

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сьогодні прибула з візитом до Києва. На початку візиту вона вшанувала пам'ять українських захисників, які загинули у війні проти російських загарбників.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прем'єрка Литви у соцмережі X.

Читайте також:

Очільниця уряду Литви вшанувала полеглих героїв. Фото: X

Очільниця уряду Литви вшанувала загиблих захисників

"Під час моєї першої зупинки у Києві сьогодні я вшанувала чоловіків та жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати та жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити усіх нас", — написала Шимоніте.

Вона вважає, єдиний спосіб досягти тривалого та справедливого миру — це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити її повну територіальну цілісність, встановити міжнародне правосуддя та відбудувати її так, щоб вона стала ще сильнішою.

Раніше ми повідомляли, що колишня президентка Литви Даля Грибаускайте пригадала, як експрезидент України Віктор Янукович торгувався за асоціацію з Європейським Союзом. Вона розповіла, чому він не підписав угоду.

Нагадуємо, що Литва перерахує Україні кошти від штрафів, отриманих за недотримання міжнародних та національних санкцій. Вони будуть направлені до Фонду розвитку співробітництва та спрямовані на відновлення України.