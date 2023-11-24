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В Киев прибыла с визитом премьер Литвы Ингрида Шимоните

24 ноября 2023 14:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киев прибыла с визитом премьер Литвы Ингрида Шимоните
Глава правительства Литвы почтила павших героев. Фото: X
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сегодня прибыла с визитом в Киев. В начале визита она почтила память украинских защитников, погибших в войне против российских захватчиков.

Как передает Укринформ, об этом сообщила премьер Литвы в соцсети X.

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Глава правительства Литвы почтила павших героев. Фото: X

Глава правительства Литвы почтила память погибших защитников

"Во время моей первой остановки в Киеве сегодня я почтила мужчин и женщин, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права нации: существовать и жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас", — написала Шимоните.

Она считает, что единственный способ достичь длительного и справедливого мира — это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность, установить международное правосудие и отстроить ее так, чтобы она стала еще сильнее.

Ранее мы сообщали, что бывший президент Литвы Даля Грибаускайте вспомнила, как экспрезидент Украины Виктор Янукович торговался за ассоциацию с Европейским Союзом. Она рассказала, почему он не подписал соглашение.

Напомним, что Литва перечислит Украине средства от штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций. Они будут направлены в Фонд развития сотрудничества и на восстановление Украины.

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