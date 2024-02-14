До Києва прибули держсекретарі німецьких міністерств

Зустріч українських чиновників з німецькою делегацією. Фото: Ми — Україна

У Києві в середу, 14 лютого, перебуває з візитом державний секретар міністерства економіки Німеччини Йохен Фласбарт. Разом з ним прибув очільник Міністерства закордонних справ Томас Баґґер.

Про це повідомив Йохен Фласбарт у соцмережі X.

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Візит німецьких чиновників до Києва

"Разом з моїм колегою, державним секретарем Томасом Баґґером з МЗС Німеччини я прибув сьогодні вранці до Києва", — написав він.

На зустрічі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим обговорили співпрацю з відновлення та вступу до ЄС. А також реалізацію спільних проєктів із залученням німецького бізнесу.

"Ми будемо обговорювати з нашими українськими партнерами співпрацю з відновлення України та її вступ до ЄС", — йдеться у його дописі.

Міністр закордонних справ Німеччини Томас Баґґер. Фото: Ми — Україна

Йохен Фласбарт та Томас Баґґер. Фото: Ми — Україна

Раніше ми розповідали, що Україна та Німеччина вже у лютому можуть підписати договір про гарантії безпеки. Відомо, що остаточний текст ще не завершений, але майже готовий.

Німецькі депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік. На військову допомогу Україні передбачили близько 7,6 млрд євро.