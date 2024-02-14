В Киев приехали секретари немецких министерств

Встреча украинских чиновников с германской делегацией. Фото: Мы-Украина

В Киеве в среду, 14 февраля, находится с визитом государственный секретарь министерства экономики Германии Йохен Фласбарт. Вместе с ним прибыл глава Министерства иностранных дел Томас Баггер.

Об этом сообщил Йохен Фласбарт в соцсети X.

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Визит немецких чиновников в Киев

"Вместе с моим коллегой государственным секретарем Томасом Баггером из МИД Германии я прибыл сегодня утром в Киев", — написал он.

На встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым обсудили сотрудничество по возобновлению и вступлению в ЕС. А также реализацию совместных проектов с привлечением германского бизнеса.

"Мы будем обсуждать с нашими украинскими партнерами сотрудничество по восстановлению Украины и ее вступление в ЕС", — говорится в его сообщении.

Министр иностранных дел Германия Томас Баггер. Фото: Мы-Украина

Йохен Фласбарт и Томас Баггер. Фото: Мы-Украина

Ранее мы говорили, что Украина и Германия уже в феврале могут подписать договор о гарантиях безопасности. Понятно, что окончательный текст еще не завершен, но практически готов.

Немецкие депутаты Бундестага приняли государственный бюджет страны на 2024 год. На военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд евро.