У Київ 24 лютого приїхали лідери країн Балтії, Іспанії та Канади

Гітанас Науседа прибув до Києва. Фото: Суспільне

До Києва у третю річницю війни 24 лютого прибули президенти Латвії та Литви, а також прем'єр-міністри Естонії, Іспанії та Канади. На вокзалі їх зустріла українська делегація.

Про це повідомляє Суспільне.

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Візит іноземних чиновників до Києва 24 лютого

Сьогодні зранку до Києва прибули закордонні лідери та партнери України, серед них:

президент Латвії Едгарс Рінкевичс,

президент Литви Гітанас Науседа,

прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал,

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як відомо, це вже другий потяг, який прибув до України з іноземними делегаціями. Напередодні прибуло керівництво ЄС.

На вокзалі від України гостів зустріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівництво Укрзалізниці.

Зазначимо, до української столиці прибувають іноземні чиновники, адже у треті роковини великої війни відбудеться зустріч з лідерами країн-партнерів. Там планують обговорити мир, майбутню безпеку та гарантії безпеки.

Нагадаємо, під час пресконференції 23 лютого Володимир Зеленський анонсував візит Джастіна Трюдо до України 24 лютого.

Крім того, президент сказав, що сьогодні на саміті у Києві "можливий переломний момент".