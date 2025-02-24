В Киев 24 февраля приехали лидеры стран Балтии, Испании и Канады

В Киев прибыли иностранные чиновники — кто приехал
В Киев в третью годовщину войны 24 февраля прибыли президенты Латвии и Литвы, а также премьер-министры Эстонии, Испании и Канады. На вокзале их встретила украинская делегация.
Об этом сообщает Суспільне.
Визит иностранных чиновников в Киев 24 февраля
Сегодня утром в Киев прибыли зарубежные лидеры и партнеры Украины, среди них:
- президент Латвии Эдгарс Ринкевичс,
- президент Литвы Гитанас Науседа,
- премьер-министр Эстонии Кристен Михал,
- премьер-министр Испании Педро Санчес,
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Как известно, это уже второй поезд, который прибыл в Украину с иностранными делегациями. Накануне прибыло руководство ЕС.
На вокзале от Украины гостей встретили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководство Укрзализныци.
Отметим, в украинскую столицу прибывают иностранные чиновники, ведь в третью годовщину большой войны состоится встреча с лидерами стран-партнеров. Там планируют обсудить мир, будущую безопасность и гарантии безопасности.
Напомним, во время пресс-конференции 23 февраля Владимир Зеленский анонсировал визит Джастина Трюдо в Украину 24 февраля.
Кроме того, президент сказал, что сегодня на саммите в Киеве "возможен переломный момент".
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