В Киев 24 февраля приехали лидеры стран Балтии, Испании и Канады

Гитанас Науседа прибыл в Киев. Фото: Суспільне

В Киев в третью годовщину войны 24 февраля прибыли президенты Латвии и Литвы, а также премьер-министры Эстонии, Испании и Канады. На вокзале их встретила украинская делегация.

Об этом сообщает Суспільне.

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Сегодня утром в Киев прибыли зарубежные лидеры и партнеры Украины, среди них:

президент Латвии Эдгарс Ринкевичс,

президент Литвы Гитанас Науседа,

премьер-министр Эстонии Кристен Михал,

премьер-министр Испании Педро Санчес,

премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как известно, это уже второй поезд, который прибыл в Украину с иностранными делегациями. Накануне прибыло руководство ЕС.

На вокзале от Украины гостей встретили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководство Укрзализныци.

Отметим, в украинскую столицу прибывают иностранные чиновники, ведь в третью годовщину большой войны состоится встреча с лидерами стран-партнеров. Там планируют обсудить мир, будущую безопасность и гарантии безопасности.

Напомним, во время пресс-конференции 23 февраля Владимир Зеленский анонсировал визит Джастина Трюдо в Украину 24 февраля.

Кроме того, президент сказал, что сегодня на саммите в Киеве "возможен переломный момент".