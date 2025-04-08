До Києва прибули прем'єр, голова МЗС та міністр оборони Бельгії

Бельгійські високопосадовці на вокзалі в Києві. Фото: VRT

У Київ з офіційним візитом у вівторок, 8 квітня, прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, очільник МЗС країни Махім Прево та міністр оборони Тео Франкен.

Про це пише VRT.

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За даними видання, бельгійські високопосадовці приїхали до Києва потягом. Там вони планують зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Бельгійські високопосадовці на вокзалі в Києві. Фото: VRT

Зазначимо, що вчора міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував візит до Києва.

"Рухаємося разом з нашим прем'єр-міністром до України, всіляко підтримуємо найсміливіших з європейців", — написав він в X.

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Скриншот допису Франкена

А міністерство закордонних справ Бельгії в коментарі Радіо Свобода повідомило, що візит буде присвячений не лише політичній і військовій солідарності, а й міжнародній співпраці.

Нагадаємо, посол Бельгії в Україні Люк Якобс повідомив позицію країни щодо розміщення іноземного контингенту.

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А в березні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом, вони обговорили закінчення війни.

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