В Киев прибыли премьер, глава МИД и министр обороны Бельгии

В Киев прибыли высокопоставленные чиновники Бельгии — цель визита
В Киев с официальным визитом во вторник, 8 апреля, прибыли премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, глава МИД страны Махим Прево и министр обороны Тео Франкен.
Об этом пишет VRT.
Визит должностных лиц Бельгии в Украину
По данным издания, бельгийские чиновники приехали в Киев на поезде. Там они планируют встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, что вчера министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал визит в Киев.
"Двигаемся вместе с нашим премьер-министром в Украину, всячески поддерживаем самых смелых из европейцев", — написал он в X.
А министерство иностранных дел Бельгии в комментарии Радио Свобода сообщило, что визит будет посвящен не только политической и военной солидарности, но и международному сотрудничеству.
Напомним, посол Бельгии в Украине Люк Якобс сообщил позицию страны относительно размещения иностранного контингента.
А в марте Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом, они обсудили окончание войны.
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