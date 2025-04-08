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В Киев прибыли высокопоставленные чиновники Бельгии — цель визита

8 апреля 2025 10:44
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киев прибыли премьер, глава МИД и министр обороны Бельгии
Бельгийские высокопоставленные чиновники на вокзале в Киеве. Фото: VRT
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киев с официальным визитом во вторник, 8 апреля, прибыли премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, глава МИД страны Махим Прево и министр обороны Тео Франкен.

Об этом пишет VRT.

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По данным издания, бельгийские чиновники приехали в Киев на поезде. Там они планируют встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

До Києва прибули три високопосадовці з Бельгії
Бельгийские высокопоставленные чиновники на вокзале в Киеве. Фото: VRT

Отметим, что вчера министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал визит в Киев.

"Двигаемся вместе с нашим премьер-министром в Украину, всячески поддерживаем самых смелых из европейцев", — написал он в X.

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Скриншот поста Франкена

А министерство иностранных дел Бельгии в комментарии Радио Свобода сообщило, что визит будет посвящен не только политической и военной солидарности, но и международному сотрудничеству.

Напомним, посол Бельгии в Украине Люк Якобс сообщил позицию страны относительно размещения иностранного контингента.

А в марте Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом, они обсудили окончание войны.

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