Пісторіус прибув в Києві — яка мета візиту

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва у вівторок, 14 січня. Він має намір обговорити ситуацію на фронті в Україні.

Про це повідомляє німецька телевізійна служба Tagesschau.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус здійснив візит до Києва, щоб провести переговори з українським урядом. Основною темою зустрічей є посилення українського оборонно-промислового комплексу (ОПК). До цієї ініціативи долучилися ще чотири європейські партнери, які разом із Німеччиною прагнуть зміцнити обороноздатність України.

"Для мене важливо використати цю поїздку, щоб показати, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну", — цитує його слова n-tv.

Борис Пісторіус в Києві. Фото: N-TV

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять деталі співпраці, яка охоплює постачання оборонного обладнання, підтримку технологічного розвитку та спільні проєкти у військовій сфері.

Нагадаємо, нещодавно Борис Пісторіус повідомив про передачу першої з обіцяних гаубиць RCH 155 в Україну.

Також Пісторіус спростував чутки про те, що Олаф Шольц нібито блокував допомогу Україні від Німеччини.