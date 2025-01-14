Писториус прибыл в Киеве — какова цель визита

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев во вторник, 14 января. Он намерен обсудить ситуацию на фронте в Украине.

Об этом сообщает немецкая телевизионная служба Tagesschau.

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Министр обороны Германии Борис Писториус совершил визит в Киев, чтобы провести переговоры с украинским правительством. Основной темой встреч является усиление украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). К этой инициативе присоединились еще четыре европейских партнера, которые вместе с Германией стремятся укрепить обороноспособность Украины.

"Для меня важно использовать эту поездку, чтобы показать, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе, поддерживает Украину", — цитирует его слова n-tv.

Борис Писториус в Киеве. Фото: N-TV

Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят детали сотрудничества, которое охватывает поставки оборонного оборудования, поддержку технологического развития и совместные проекты в военной сфере.

Напомним, недавно Борис Писториус сообщил о передаче первой из обещанных гаубиц RCH 155 в Украину.

Також Писториус опроверг слухи о том, что Олаф Шольц якобы блокировал помощь Украине от Германии.