Міністр освіти і науки Японії Моріяма Масахіто прибув до Києва

Міністр освіти та науки Японії Моріяма Масахіто. Фото: УНН

До Києва у понеділок, 29 липня, прибув міністр освіти та науки Японії Моріяма Масахіто. Він проведе низку важливих зустрічей з українськими урядовцями.

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

Читайте також:

Очільник МОН Японії у Києві

"29 липня міністр Моріяма прибув до України", — йдеться у повідомленні.

Моріяма Масахіто проведе низку зустрічей з українськими колегами, під час яких вони обговорять спільні проєкти та можливості подальшої співпраці у культурній та освітній сферах.

Моріяма Масахіто на вокзалі в Києві. Фото: посольство Японії

Очільник МОН Японії Моріяма Масахіто. Фото: посольство Японії

Раніше ми писали, що Японія запровадила санкції проти юридичних осіб з Росії за постачання озброєння з Північної Кореї. Японський уряд рішуче засудив такі дії та назвав їх порушенням безпекових резолюцій ООН.

Нагадаємо, що міністр оборони Чехії Яна Чернохова здійснила візит в Україну. В країні вона перебувала три дні.