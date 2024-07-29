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До Києва прибув міністр освіти і науки Японії — яка мета візиту

29 липня 2024 13:37
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Міністр освіти і науки Японії Моріяма Масахіто прибув до Києва
Міністр освіти та науки Японії Моріяма Масахіто. Фото: УНН
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

До Києва у понеділок, 29 липня, прибув міністр освіти та науки Японії Моріяма Масахіто. Він проведе низку важливих зустрічей з українськими урядовцями.

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

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"29 липня міністр Моріяма прибув до України", — йдеться у повідомленні.

Моріяма Масахіто проведе низку зустрічей з українськими колегами, під час яких вони обговорять спільні проєкти та можливості подальшої співпраці у культурній та освітній сферах.

приїзд міністра Японії
Моріяма Масахіто на вокзалі в Києві. Фото: посольство Японії
візит до Києва очільника МОН Японії
Очільник МОН Японії Моріяма Масахіто. Фото: посольство Японії

Раніше ми писали, що Японія запровадила санкції проти юридичних осіб з Росії за постачання озброєння з Північної Кореї. Японський уряд рішуче засудив такі дії та назвав їх порушенням безпекових резолюцій ООН.

Нагадаємо, що міністр оборони Чехії Яна Чернохова здійснила візит в Україну. В країні вона перебувала три дні.

Київ освіта наука Японія Україна

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