Министр образования и науки Японии Морияма Масахито прибыл в Киев

В Киев прибыл министр образования и науки Японии — какова цель визита
В Киев в понедельник, 29 июля, прибыл министр образования и науки Японии Морияма Масахито. Он проведет ряд важных встреч с украинскими чиновниками.
Об этом сообщило посольство Японии в Украине.
Глава МОН Японии в Киеве
"29 июля министр Морияма прибыл в Украину", — говорится в сообщении.
Морияма Масахито проведет ряд встреч с украинскими коллегами, в ходе которых они обсудят совместные проекты и возможности дальнейшего сотрудничества в культурной и образовательной сферах.
Ранее мы писали, что Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи. Японское правительство решительно осудило такие действия и назвало их нарушением резолюций ООН по безопасности.
Напомним, что министр обороны Чехии Яна Чернохова совершила визит в Украину. В стране она находилась три дня.
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