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В Киев прибыл министр образования и науки Японии — какова цель визита

29 июля 2024 13:37
Дмитрий Галушка - Редактор
Министр образования и науки Японии Морияма Масахито прибыл в Киев
Министр образования и науки Японии Морияма Масахито. Фото: УНН
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киев в понедельник, 29 июля, прибыл министр образования и науки Японии Морияма Масахито. Он проведет ряд важных встреч с украинскими чиновниками.

Об этом сообщило посольство Японии в Украине.

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"29 июля министр Морияма прибыл в Украину", — говорится в сообщении.

Морияма Масахито проведет ряд встреч с украинскими коллегами, в ходе которых они обсудят совместные проекты и возможности дальнейшего сотрудничества в культурной и образовательной сферах.

приезд министра Японии
Морияма Масахито на вокзале в Киеве. Фото: посольство Японии
визит в Киев главы МОН Японии
Глава МОН Японии Морияма Масахито. Фото: посольство Японии

Ранее мы писали, что Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи. Японское правительство решительно осудило такие действия и назвало их нарушением резолюций ООН по безопасности.

Напомним, что министр обороны Чехии Яна Чернохова совершила визит в Украину. В стране она находилась три дня.

Киев образование наука Япония Украина

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