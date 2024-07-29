Министр образования и науки Японии Морияма Масахито прибыл в Киев

Министр образования и науки Японии Морияма Масахито. Фото: УНН

В Киев в понедельник, 29 июля, прибыл министр образования и науки Японии Морияма Масахито. Он проведет ряд важных встреч с украинскими чиновниками.

Об этом сообщило посольство Японии в Украине.

Читайте также:

Глава МОН Японии в Киеве

"29 июля министр Морияма прибыл в Украину", — говорится в сообщении.

Морияма Масахито проведет ряд встреч с украинскими коллегами, в ходе которых они обсудят совместные проекты и возможности дальнейшего сотрудничества в культурной и образовательной сферах.

Морияма Масахито на вокзале в Киеве. Фото: посольство Японии

Глава МОН Японии Морияма Масахито. Фото: посольство Японии

Ранее мы писали, что Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи. Японское правительство решительно осудило такие действия и назвало их нарушением резолюций ООН по безопасности.

Напомним, что министр обороны Чехии Яна Чернохова совершила визит в Украину. В стране она находилась три дня.