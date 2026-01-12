Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде відвідав Київ із візитом

Андрій Сибіга та Еспен Барт Ейде. Фото: МЗС України

До Києва у понеділок, 12 січня, з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Під час перебування в українській столиці він разом із делегацією взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих.

Про це повідомляє з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

До Києва прибув Еспен Барт Ейде

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи візит, зазначив, що радий вітати норвезького колегу в Києві у складний зимовий період. За його словами, Україну та Норвегію поєднують тісні партнерські відносини й багатовікова історія співпраці.

Міністри вшановують пам'ять полеглих воїнів. Фото: МЗС України

Він наголосив, що початком зустрічей стало вшанування пам’яті українських воїнів, які віддали життя за свободу країни та спільні цінності.

Сибіга також повідомив, що під час переговорів сторони планують обговорити подальшу взаємодію між державами

"Сьогодні ми обговоримо нашу взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України", — повідомив Сибіга у соцмережах.

Нагадаємо, наприкінці листопада у 2025 році Україна та Норвегія погодили спільне виробництво дронів.

Також нещодавно Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити тиск на Іран.