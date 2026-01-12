Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ До Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії

До Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 11:27
Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде відвідав Київ із візитом
Андрій Сибіга та Еспен Барт Ейде. Фото: МЗС України

До Києва у понеділок, 12 січня, з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Під час перебування в українській столиці він разом із делегацією взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих.

Про це повідомляє з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

До Києва прибув Еспен Барт Ейде

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи візит, зазначив, що радий вітати норвезького колегу в Києві у складний зимовий період. За його словами, Україну та Норвегію поєднують тісні партнерські відносини й багатовікова історія співпраці.

null
Міністри вшановують пам'ять полеглих воїнів. Фото: МЗС України

Він наголосив, що початком зустрічей стало вшанування пам’яті українських воїнів, які віддали життя за свободу країни та спільні цінності.

Сибіга також повідомив, що під час переговорів сторони планують обговорити подальшу взаємодію між державами

"Сьогодні ми обговоримо нашу взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України", — повідомив Сибіга у соцмережах.

Нагадаємо, наприкінці листопада у 2025 році Україна та Норвегія погодили спільне виробництво дронів

Також нещодавно Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити тиск на Іран.

Київ МЗС Норвегія Андрій Сибіга візит
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації