Україна
В Киев прибыл министр иностранных дел Норвегии

В Киев прибыл министр иностранных дел Норвегии

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 11:27
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде посетил Киев с визитом
Андрей Сибига и Эспен Барт Эйде. Фото: МИД Украины

В Киев в понедельник, 12 января, с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Во время пребывания в украинской столице он вместе с делегацией принял участие в чествовании памяти погибших.

Об этом сообщает с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

В Киев прибыл Эспен Барт Эйде

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя визит, отметил, что рад приветствовать норвежского коллегу в Киеве в сложный зимний период. По его словам, Украину и Норвегию объединяют тесные партнерские отношения и многовековая история сотрудничества.

Министры чтят память павших воинов. Фото: МИД Украины

Он отметил, что началом встреч стало чествование памяти украинских воинов, отдавших жизнь за свободу страны и общие ценности.

Сибига также сообщил, что во время переговоров стороны планируют обсудить дальнейшее взаимодействие между государствами

"Сегодня мы обсудим наше взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины", — сообщил Сибига в соцсетях.

Напомним, в конце ноября в 2025 году Украина и Норвегия согласовали совместное производство дронов.

Также недавно Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом усилить давление на Иран.

