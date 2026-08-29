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Головна Київ До Києва прибув новий посол Японії Осумі Йо

До Києва прибув новий посол Японії Осумі Йо

Ua ru
29 серпня 2026 12:36
Новий посол Японії прибув до України: що відомо
Посла Японії зустріли на вокзалі у Києві. Фото: посольство Японії

До Києва у суботу, 29 серпня, прибув новий посол Японії в Україні Осумі Йо. Дипломат розпочинає свою роботу в Україні на тлі активного розвитку двосторонніх відносин між Києвом і Токіо.

Про це повідомило Посольство Японії в Україні, передає Новини.LIVE.

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Новий посол Японії прибув до столиці

У диппредставництві зазначили, що призначення Осумі Йо відкриває новий етап у розвитку дружніх відносин між двома державами.

"Попереду — новий етап у розвитку міцних дружніх відносин між Японією та Україною", — наголосили в посольстві.

До Києва прибув новий посол Японії Осумі Йо - фото 1
Посла Японії зустріли на вокзалі у Києві. Фото: посольство Японії

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд Японії розглядає можливі контрзаходи після візиту російського диктатора Володимира Путіна на Ітуруп — один із чотирьох спірних островів, на які претендує Токіо. Японська влада назвала поїздку неприйнятною, викликала посла РФ та допустила можливість посилення санкцій проти Москви через візит на територію, статус якої залишається предметом суперечки між двома країнами.

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Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Тихоокеанський флот Росії заявив про успішне ураження цілей під час ракетних навчань на відстані понад 300 кілометрів. Випробування відбулися в акваторії Південних Курильських островів, однак точну дату їх проведення російське військове відомство не розголошувало.

Японія Україна дипломатія посольство підтримка
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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