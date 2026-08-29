Новый посол Японии прибыл в Украину: что известно

Посла Японии встретили на вокзале в Киеве. Фото: посольство Японии

В субботу, 29 августа, в Киев прибыл новый посол Японии в Украине Осуми Йо. Дипломат приступает к работе в Украине на фоне активного развития двусторонних отношений между Киевом и Токио.

Об этом сообщило Посольство Японии в Украине, передает Новини.LIVE.

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Новый посол Японии прибыл в столицу

В диппредставительстве отметили, что назначение Осуми Йо открывает новый этап в развитии дружественных отношений между двумя государствами.

"Впереди — новый этап в развитии прочных дружеских отношений между Японией и Украиной", — подчеркнули в посольстве.

Посла Японии встретили на вокзале в Киеве. Фото: посольство Японии

Как сообщали Новини.LIVE, правительство Японии рассматривает возможные контрмеры после визита российского диктатора Владимира Путина на Итуруп — один из четырех спорных островов, на которые претендует Токио. Японские власти назвали поездку неприемлемой, вызвали посла РФ и допустили возможность ужесточения санкций против Москвы из-за визита на территорию, статус которой остается предметом спора между двумя странами.

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