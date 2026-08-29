Новый посол Японии прибыл в Украину: что известно

В Киев прибыл новый посол Японии Осуми Йо
В субботу, 29 августа, в Киев прибыл новый посол Японии в Украине Осуми Йо. Дипломат приступает к работе в Украине на фоне активного развития двусторонних отношений между Киевом и Токио.
Об этом сообщило Посольство Японии в Украине, передает Новини.LIVE.
Новый посол Японии прибыл в столицу
В диппредставительстве отметили, что назначение Осуми Йо открывает новый этап в развитии дружественных отношений между двумя государствами.
"Впереди — новый этап в развитии прочных дружеских отношений между Японией и Украиной", — подчеркнули в посольстве.
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