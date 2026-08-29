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В Киев прибыл новый посол Японии Осуми Йо

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29 августа 2026 12:36
Новый посол Японии прибыл в Украину: что известно
Посла Японии встретили на вокзале в Киеве. Фото: посольство Японии

В субботу, 29 августа, в Киев прибыл новый посол Японии в Украине Осуми Йо. Дипломат приступает к работе в Украине на фоне активного развития двусторонних отношений между Киевом и Токио.

Об этом сообщило Посольство Японии в Украине, передает Новини.LIVE.

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Новый посол Японии прибыл в столицу

В диппредставительстве отметили, что назначение Осуми Йо открывает новый этап в развитии дружественных отношений между двумя государствами.

"Впереди — новый этап в развитии прочных дружеских отношений между Японией и Украиной", — подчеркнули в посольстве.

В Киев прибыл новый посол Японии Осуми Йо - фото 1
Посла Японии встретили на вокзале в Киеве. Фото: посольство Японии

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Япония Украина дипломатия посольство поддержка
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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