Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з візитом до Києва — деталі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: akhbarelyom.com

У суботу, 19 жовтня, до Києва з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він має послання для українців.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ми-Україна".

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Мета візиту

Напередодні візиту Барро в ефірі державної радіостанції France Inter заявив, що їде в Україну, щоб "донести голос Франції, нагадати людям, що Франція не відвертається від України".

"Йдеться про безпеку нашого континенту, включаючи продовольчу та енергетичну", — сказав міністр.

Відомо, що глава МЗС Франції вже зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. В ці хвилини починаються переговори між міністрами.

"Ми повинні спочатку дати українцям можливість вести переговори, коли вони захочуть, з позиції сили. Ми також повинні готуватися до миру. Якщо на наступному мирному саміті будуть створені умови для того, щоб запросити росію — що ж, зі свого боку я докладу всіх зусиль для того, щоб Росія прийняла іншу мову — мову міжнародного права, яке ми захищаємо", — наголосив Барро.

Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави представив йому розгорнутий План перемоги України.

Також ми писали, що Франція планує передати Україні першу партію безпілотників-камікадзе Colibri, які виготовляє компанія Delair. Ударні дрони успішно пройшли усі випробування.