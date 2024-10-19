Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с визитом в Киев — детали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: akhbarelyom.com

В субботу, 19 октября, в Киев с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. У него есть послания для украинцев.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы-Украина".

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Цель визита

В преддверии визита Барро в эфире государственной радиостанции France Inter заявил, что едет в Украину, чтобы "донести голос Франции, напомнить людям, что Франция не отворачивается от Украины".

"Речь идет о безопасности нашего континента, включая продовольственную и энергетическую", — сказал министр.

Известно, что глава МИД Франции уже встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В эти минуты начинаются переговоры между министрами.

"Мы должны сначала дать украинцам возможность вести переговоры, когда они захотят, с позиции силы. Мы также должны готовиться к миру. Если на следующем мирном саммите будут созданы условия для того, чтобы пригласить Россию — что ж, со своей стороны я приложу все усилия для того, чтобы РФ приняла другую позицию — позицию международного права, которое мы защищаем", — подчеркнул Барро.

Напомним, 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства представил ему развернутый План победы Украины.

Также мы писали, что Франция планирует передать Украине первую партию беспилотников-камикадзе Colibri, производимых компанией Delair. Ударные дроны успешно прошли все испытания.