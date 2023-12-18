Помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн. Фото: посол США в Україні Бриджит Брінк

Асистент Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн здійснив робочий візит до Києва у понеділок, 18 грудня. Таким чином США в черговий раз підтвердила підтримку Україні.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

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У своєму повідомленні Бріджіт Брінк вітала прибуття О'Браєна до столиці України.

"Рада знову бачити в Києві Джеймса О'Браєна, асистента Держсекретаря США з Європи та Євразії. Його візит ще раз демонструє нашу непохитну підтримку України", — зазначила Брінк.

Посол також поділилася загальними фотографіями з О'Браєном.

Повідомлення про візит Джеймса О'Браєна. Фото: скриншот

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