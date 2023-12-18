До Києва прибув помічник держсекретаря США Джеймс О'Брайєн
Асистент Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн здійснив робочий візит до Києва у понеділок, 18 грудня. Таким чином США в черговий раз підтвердила підтримку Україні.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.
Візит до Києва помічника держсекретаря США
У своєму повідомленні Бріджіт Брінк вітала прибуття О'Браєна до столиці України.
"Рада знову бачити в Києві Джеймса О'Браєна, асистента Держсекретаря США з Європи та Євразії. Його візит ще раз демонструє нашу непохитну підтримку України", — зазначила Брінк.
Посол також поділилася загальними фотографіями з О'Браєном.
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