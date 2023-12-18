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До Києва прибув помічник держсекретаря США Джеймс О'Брайєн

18 грудня 2023 14:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Помічник держсекретаря США Джеймс О&#39;Брайєн прибув до Києва
Помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн. Фото: посол США в Україні Бриджит Брінк
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Асистент Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн здійснив робочий візит до Києва у понеділок, 18 грудня. Таким чином США в черговий раз підтвердила підтримку Україні.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

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У своєму повідомленні Бріджіт Брінк вітала прибуття О'Браєна до столиці України.

"Рада знову бачити в Києві Джеймса О'Браєна, асистента Держсекретаря США з Європи та Євразії. Його візит ще раз демонструє нашу непохитну підтримку України", — зазначила Брінк.

Посол також поділилася загальними фотографіями з О'Браєном.

Джеймс О'Браєн
Повідомлення про візит Джеймса О'Браєна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 13 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі у другому Саміті Україна — Північна Європа. Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції глава держави поговорить про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці.

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