Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен прибыл в Киев

Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен. Фото: посол США в Украине Бриждит Бринк

Ассистент Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен совершил рабочий визит в Киев в понедельник, 18 декабря. Таким образом, США в очередной подтвердила поддержку Украине.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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В своем сообщении Бриджит Бринк приветствовала прибытие О'Брайена в столицу Украины.

"Рада снова видеть в Киеве Джеймса О'Брайена, ассистента Госсекретаря США по Европе и Евразии. Его визит еще раз демонстрирует нашу непоколебимую поддержку Украины", — отметила Бринк.

Посол также поделилась общими фотографиями с О'Брайеном.

Сообщение о визите Джеймса О'Брайена. Фото: скриншот

Напомним, что 13 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции глава государства поговорит об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества.