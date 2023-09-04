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До Києва прибув відомий британський актор і письменник: з якою місією

4 вересня 2023 15:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
До Києва прибув відомий британський актор і письменник: з якою місією
Британський актор Стівен Фрай. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

До української столиці приїхав актор та письменник з Великої Британії Стівен Фрай. Він стане ведучим на третьому Саміті леді і джентльменів.

Про своє прибуття до Києва Стівен Фрай повідомив у Instagram.

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"Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз…", — написав актор.

 

Зазначається, що Фрай буде ведучим на заході третього Саміту перших леді і джентльменів, який пройде 6 вересня в Києві.

"Він (Фрай — Ред.) постійно підтримує Україну в її боротьбі за існування та незалежність, про що свідчать його інтерв’ю з гостями. Крім того, він допомагав українцям пережити зиму з ініціативою ShelterBox, яка збирала пожертви на теплий одяг та ремонт зруйнованих будинків", — додали організатори.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на церемонії закриття Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) українська стрічка отримала одразу дві нагороди. Цьогоріч захід з метою безпеки частково відбувався у Чернівцях.

Додамо, українці вже зовсім скоро побачать унікальний авторський мюзикл нового формату. Головний герой проєкту — холодильник на ім'я Назар Жмак.

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